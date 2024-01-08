БАНДУРА: «Удивлен, что вообще нет никаких предложений»

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал, что не получил никаких предложений от клубов:

– Вы уже не в Минае, и говорят, что вы можете перейти в Черноморец. Правда или фейк?

– Да, конечно, я ищу новый клуб. Но вот конкретно по Черноморцу, так никаких разговоров не было, никто мне не звонил. Но все возможно, ничего не могу исключать.

– Из Черноморца ушел сейчас вратарь Алексей Шевченко, может быть, поэтому вас считают кандидатом в команду?

– Все может быть.

– В прошлом сезоне УПЛ назвала вас вторым вратарем после Трубина. И в этом чемпионате у вас были удачные матчи. Есть ли уже предложения?

– Пока предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Весьма хорошо сезон провел – и прошлый, и этот. Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не качество игры. Поэтому так. Пока имеем то, что имеем.

– Если будут предложения от клубов Первой лиги, будете рассматривать?

– Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб.

– У вас четверо детей, вы можете уехать играть за границу. Есть предложения оттуда?

– Пока нет. Не знаю, может быть, тоже имеет значение фактор возраста.

– Изменения в составе Миная, уход многих футболистов, это все связано только с экономическими причинами?

– Мой уход связан сугубо с экономическими причинами.