БАНДУРА: «Удивлен, что вообще нет никаких предложений»
Экс-голкипер «Миная» рассказал, что не получил никаких предложений от клубов
37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал, что не получил никаких предложений от клубов:
– Вы уже не в Минае, и говорят, что вы можете перейти в Черноморец. Правда или фейк?
– Да, конечно, я ищу новый клуб. Но вот конкретно по Черноморцу, так никаких разговоров не было, никто мне не звонил. Но все возможно, ничего не могу исключать.
– Из Черноморца ушел сейчас вратарь Алексей Шевченко, может быть, поэтому вас считают кандидатом в команду?
– Все может быть.
– В прошлом сезоне УПЛ назвала вас вторым вратарем после Трубина. И в этом чемпионате у вас были удачные матчи. Есть ли уже предложения?
– Пока предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Весьма хорошо сезон провел – и прошлый, и этот. Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не качество игры. Поэтому так. Пока имеем то, что имеем.
– Если будут предложения от клубов Первой лиги, будете рассматривать?
– Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб.
– У вас четверо детей, вы можете уехать играть за границу. Есть предложения оттуда?
– Пока нет. Не знаю, может быть, тоже имеет значение фактор возраста.
– Изменения в составе Миная, уход многих футболистов, это все связано только с экономическими причинами?
– Мой уход связан сугубо с экономическими причинами.
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