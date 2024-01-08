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  4. БАНДУРА: «Удивлен, что вообще нет никаких предложений»
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 21:57 | Обновлено 08 января 2024, 22:05
951
2

БАНДУРА: «Удивлен, что вообще нет никаких предложений»

Экс-голкипер «Миная» рассказал, что не получил никаких предложений от клубов

08 января 2024, 21:57 | Обновлено 08 января 2024, 22:05
951
2
БАНДУРА: «Удивлен, что вообще нет никаких предложений»
ФК Минай. Александр Бандура

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал, что не получил никаких предложений от клубов:

– Вы уже не в Минае, и говорят, что вы можете перейти в Черноморец. Правда или фейк?

– Да, конечно, я ищу новый клуб. Но вот конкретно по Черноморцу, так никаких разговоров не было, никто мне не звонил. Но все возможно, ничего не могу исключать.

– Из Черноморца ушел сейчас вратарь Алексей Шевченко, может быть, поэтому вас считают кандидатом в команду?

– Все может быть.

– В прошлом сезоне УПЛ назвала вас вторым вратарем после Трубина. И в этом чемпионате у вас были удачные матчи. Есть ли уже предложения?

– Пока предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Весьма хорошо сезон провел – и прошлый, и этот. Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не качество игры. Поэтому так. Пока имеем то, что имеем.

– Если будут предложения от клубов Первой лиги, будете рассматривать?

– Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб.

– У вас четверо детей, вы можете уехать играть за границу. Есть предложения оттуда?

– Пока нет. Не знаю, может быть, тоже имеет значение фактор возраста.

– Изменения в составе Миная, уход многих футболистов, это все связано только с экономическими причинами?

– Мой уход связан сугубо с экономическими причинами.

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Александр Бандура Минай Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Удачи!
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umnuy2
второй после трубина некому не нужный ну умора поржал спасибо
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-1
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