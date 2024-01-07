Александр Бандура: О завершении вратарской карьеры не может быть и речи

Один из самых старших игроков УПЛ нынешнего сезона, 37-летний экс-вратарь «Минай» Александр Бандура, исключительно для Sport.ua рассказал о ближайших планах:

- Я даже не думаю о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Сейчас нужно оперативно определиться с клубом, где продолжу свою карьеру. Конечно, я помню, что главный тренер «Миная» Желько Любенович хотел, чтобы я остался, но я рассматриваю и другие варианты трудоустройства. Есть немного времени, чтобы подумать. Главное, что я уверен: все еще могу играть на высоком уровне.

Прошлой осенью капитан «Миная» Александр Бандура провел 14 матчей в чемпионате УПЛ и один раз был удален с поля.