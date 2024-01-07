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  4. Александр Бандура: О завершении вратарской карьеры не может быть и речи
Украина. Премьер лига
07 января 2024, 12:20 |
392
0

Александр Бандура: О завершении вратарской карьеры не может быть и речи

У опытного вратаря есть предложение от «Миная»

07 января 2024, 12:20 |
392
0
Александр Бандура: О завершении вратарской карьеры не может быть и речи
ФК Минай. Александр Бандура

Один из самых старших игроков УПЛ нынешнего сезона, 37-летний экс-вратарь «Минай» Александр Бандура, исключительно для Sport.ua рассказал о ближайших планах:

- Я даже не думаю о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Сейчас нужно оперативно определиться с клубом, где продолжу свою карьеру. Конечно, я помню, что главный тренер «Миная» Желько Любенович хотел, чтобы я остался, но я рассматриваю и другие варианты трудоустройства. Есть немного времени, чтобы подумать. Главное, что я уверен: все еще могу играть на высоком уровне.

Прошлой осенью капитан «Миная» Александр Бандура провел 14 матчей в чемпионате УПЛ и один раз был удален с поля.

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Александр Бандура Минай завершение карьеры Желько Любенович продление контракта
Источник Sport.ua
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