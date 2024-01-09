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Италия
09 января 2024, 23:30 | Обновлено 09 января 2024, 23:40
363
0

Наполи активно работает над трансфером Судакова из Шахтера

В донецком клубе оценивают трансфер хавбека примерно в 35 млн евро

09 января 2024, 23:30 | Обновлено 09 января 2024, 23:40
363
0
Наполи активно работает над трансфером Судакова из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» собирается подписать Георгия Судакова, хавбека донецкого «Шахтера».

«Наполи», пытаясь усилить атаку команды в зимнее межсезонье, активно работает над подписанием 21-летнего украинского футболиста.

После продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейпциг» за 25 млн евро «Наполи» ведет работу, чтобы подписать «десятку» «Шахтера». Осенью неаполитанский клуб трижды отправляли скаутов посмотреть вживую, как играет Судаков.

«Шахтер» оценивает трансфер хавбека примерно в 35 млн евро. В донецком клубе предполагают, что не смогут его удержать, и футболист покинет клуб в январе или летом.

Судаков в текущем сезоне забил 3 гола (один из них – в Лиге чемпионов против «Барселоны») и отдал одну результативную передачу в 18 матчах.

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Ювентус трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Элиф Элмас
Источник Sport.es
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