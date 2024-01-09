Наполи активно работает над трансфером Судакова из Шахтера

Итальянский «Наполи» собирается подписать Георгия Судакова, хавбека донецкого «Шахтера».

«Наполи», пытаясь усилить атаку команды в зимнее межсезонье, активно работает над подписанием 21-летнего украинского футболиста.

После продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейпциг» за 25 млн евро «Наполи» ведет работу, чтобы подписать «десятку» «Шахтера». Осенью неаполитанский клуб трижды отправляли скаутов посмотреть вживую, как играет Судаков.

«Шахтер» оценивает трансфер хавбека примерно в 35 млн евро. В донецком клубе предполагают, что не смогут его удержать, и футболист покинет клуб в январе или летом.

Судаков в текущем сезоне забил 3 гола (один из них – в Лиге чемпионов против «Барселоны») и отдал одну результативную передачу в 18 матчах.