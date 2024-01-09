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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 23:12 | Обновлено 09 января 2024, 23:17
224
0

Олег ДУЛУБ: «В Турции просмотрим нескольких легионеров»

Главный тренер черкасской команды рассказал о выходе команды из отпуска

09 января 2024, 23:12 | Обновлено 09 января 2024, 23:17
224
0
Олег ДУЛУБ: «В Турции просмотрим нескольких легионеров»
Facebook. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал о работе черкасского клуба на трансферном рынке:

«На этой неделе узаконим отношения с украинцем, действующим на позиции защитника. Он – свободный агент, с опытом выступлений в УПЛ. Больше новичков с украинским паспортом в ближайшее время подписывать не планируем. На то есть разные причины, в частности, игроки, которые нам интересны – на контрактах.

Что касается легионеров, то в конце января в расположении ЛНЗ на сборе в Турции должно появиться несколько потенциальных новобранцев. Пока давайте без конкретики. Для начала важно, чтобы приехали».

После осенней части сезона команда ЛНЗ занимает 10-е место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать бывшего защитника «Днепра-1» Александра Каплиенко.

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Источник Sport.ua
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