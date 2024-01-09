Олег ДУЛУБ: «В Турции просмотрим нескольких легионеров»
Главный тренер черкасской команды рассказал о выходе команды из отпуска
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал о работе черкасского клуба на трансферном рынке:
«На этой неделе узаконим отношения с украинцем, действующим на позиции защитника. Он – свободный агент, с опытом выступлений в УПЛ. Больше новичков с украинским паспортом в ближайшее время подписывать не планируем. На то есть разные причины, в частности, игроки, которые нам интересны – на контрактах.
Что касается легионеров, то в конце января в расположении ЛНЗ на сборе в Турции должно появиться несколько потенциальных новобранцев. Пока давайте без конкретики. Для начала важно, чтобы приехали».
После осенней части сезона команда ЛНЗ занимает 10-е место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать бывшего защитника «Днепра-1» Александра Каплиенко.
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