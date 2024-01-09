Источник: ЛНЗ подпишет бывшего защитника Днепра-1
Александр Каплиенко покинет «Металлист» на правах свободного агента
Бывший левый защитник «Днепра-1» Александр Каплиенко на правах свободного агента присоединится к черкасскому ЛНЗ, сообщает издание FC Dnipro.
Ранее Sport.ua сообщал, что «Днепр-1» решил не продлевать аренду 27-летнего футболиста «Металлиста», а тот в свою очередь договорился с харьковским клубом о расторжении контракта.
В этом сезоне Александр Каплиенко провел 14 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
ЛНЗ сделал намек на подписание футболиста, выложив загадочные 2 капли в своем официальном Telegram-канале.
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