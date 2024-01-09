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  4. Источник: ЛНЗ подпишет бывшего защитника Днепра-1
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 19:40 |
1349
0

Источник: ЛНЗ подпишет бывшего защитника Днепра-1

Александр Каплиенко покинет «Металлист» на правах свободного агента

09 января 2024, 19:40 |
1349
0
Источник: ЛНЗ подпишет бывшего защитника Днепра-1
ФК Металлист. Александр Каплиенко

Бывший левый защитник «Днепра-1» Александр Каплиенко на правах свободного агента присоединится к черкасскому ЛНЗ, сообщает издание FC Dnipro.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Днепр-1» решил не продлевать аренду 27-летнего футболиста «Металлиста», а тот в свою очередь договорился с харьковским клубом о расторжении контракта.

В этом сезоне Александр Каплиенко провел 14 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

ЛНЗ сделал намек на подписание футболиста, выложив загадочные 2 капли в своем официальном Telegram-канале.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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