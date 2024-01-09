Англия09 января 2024, 23:00 |
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Челси не может отдать партнера Мудрика в аренду. Все из-за правила ФИФА
Лондонский клуб достиг лимита по игрокам, отданным в аренду
09 января 2024, 23:00 |
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Соглашение между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией» по аренде защитника «синих» Яна Матсена может сорваться.
По информации издания The Sun, «Челси» уже использовал лимит игроков, отданных в аренду другим клубам. Согласно новому правилу ФИФА каждый клуб может отдавать в аренду не более 7 игроков.
Чтобы сделка с «шмелями» состоялась, лондонцы должны разорвать аренду с другим клубом, где играют игроки «пенсионеров».
Ранее в Англии рассказали, что «Челси» не отказался от приобретения Довбика.
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