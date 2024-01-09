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  4. Челси не может отдать партнера Мудрика в аренду. Все из-за правила ФИФА
Англия
09 января 2024, 23:00 |
503
0

Челси не может отдать партнера Мудрика в аренду. Все из-за правила ФИФА

Лондонский клуб достиг лимита по игрокам, отданным в аренду

09 января 2024, 23:00 |
503
0
Челси не может отдать партнера Мудрика в аренду. Все из-за правила ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Матсен

Соглашение между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией» по аренде защитника «синих» Яна Матсена может сорваться.

По информации издания The Sun, «Челси» уже использовал лимит игроков, отданных в аренду другим клубам. Согласно новому правилу ФИФА каждый клуб может отдавать в аренду не более 7 игроков.

Чтобы сделка с «шмелями» состоялась, лондонцы должны разорвать аренду с другим клубом, где играют игроки «пенсионеров».

Ранее в Англии рассказали, что «Челси» не отказался от приобретения Довбика.

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Источник The Sun
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