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  4. Не только Байер. Стало известно, кто хотел подписать Степанова
Германия
09 января 2024, 22:01 |
367
0

Не только Байер. Стало известно, кто хотел подписать Степанова

Украинский нападающий заинтересовал несколько европейских клубов

09 января 2024, 22:01 |
367
0
Не только Байер. Стало известно, кто хотел подписать Степанова
Instagram. Артем Степанов

Как стало известно Sport.ua, 16-летним форвардом «Байера» Артемом Степановым интересовались два клуба – английская «Астон Вилла» и итальянская «Аталанта». Накануне украинский талант подписал с «фармацевтами» новое соглашение до лета 2027 года.

Клуб из Леверкузена рассчитывает на Степанова в будущем и верит в его перспективы. Не так давно Степанов подписал контракт с агентством SPORTS360 GMBH из Германии, поэтому другие варианты решили не рассматривать.

В нынешнем сезоне Степанов выступает за «Байер» U-17. На его счету 9 голов и 1 ассист в 16 матчах. В Западной Бундеслиге «Байер» делит 1-2 место с «Шальке».

Степанов выступает за «Байер» с 2022 года. В Украине защищал цвета юношеских команд «Волыни» и «Шахтера».

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инсайд Байер
Источник Sport.ua
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