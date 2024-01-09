Не только Байер. Стало известно, кто хотел подписать Степанова

Как стало известно Sport.ua, 16-летним форвардом «Байера» Артемом Степановым интересовались два клуба – английская «Астон Вилла» и итальянская «Аталанта». Накануне украинский талант подписал с «фармацевтами» новое соглашение до лета 2027 года.

Клуб из Леверкузена рассчитывает на Степанова в будущем и верит в его перспективы. Не так давно Степанов подписал контракт с агентством SPORTS360 GMBH из Германии, поэтому другие варианты решили не рассматривать.

В нынешнем сезоне Степанов выступает за «Байер» U-17. На его счету 9 голов и 1 ассист в 16 матчах. В Западной Бундеслиге «Байер» делит 1-2 место с «Шальке».

Степанов выступает за «Байер» с 2022 года. В Украине защищал цвета юношеских команд «Волыни» и «Шахтера».