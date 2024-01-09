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  4. ЕЗЕРСКИЙ: Хотел в прошлом году привлечь Шершуна к тренировкам сборной U-17
Украина. Первая лига
09 января 2024, 22:02 |
453
0

ЕЗЕРСКИЙ: Хотел в прошлом году привлечь Шершуна к тренировкам сборной U-17

Защитник Владимир Езерский долгое время выступал вместе с Богданом Шершуном

09 января 2024, 22:02 |
453
0
ЕЗЕРСКИЙ: Хотел в прошлом году привлечь Шершуна к тренировкам сборной U-17
УАФ. Владимир Езерский

Защитник Владимир Езерский долгое время выступал вместе с Богданом Шершуном, который умер в 42-летнем возрасте, как за «Днепр», так и ветеранскую сборную Украины.

Наставник юношеской сборной Украины (U-17), тренер «Карпат» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился воспоминаниями о своем бывшем партнере:

– Печальная новость. Это страшно, когда умирают в таком молодом возрасте, словно прерванный полет.

Еще до попадания в основной состав днепрян, мы с Шершуном успели поиграть вместе и за «Днепр-2». Уже тогда чувствовалось, что Бодя (сколько помню его так всегда называли) далеко пойдет. Чувствовалась школа, он отлично «читал» игру, что позволяло ему действуя на позиции заднего защитника разгадывать замыслы своих визави. И переход на игру в обороне в линию сложился для Шершуна легко. Потому что уверенно действовал на опережение, цепко оберегал свою зону, владел точным первым пасом, а если учесть, что постоянно выигрывал верховые дуэли, то, создавалось впечатление, что Шершун из не заменимых.

Таким же рассудительным остался Шершун и когда наши пути снова пересеклись после его возвращения в «Днепр». Вызывал к себе уважение профессионализмом, была убежденность, что он никогда не подведет.

Отмечался Бодя надежностью, когда вместе выступали в благотворительных поединках за ветеранскую сборную Украины.

Я очень высоко ценил умение Шершуна анализировать и поэтому хотел привлечь его к тренировочному процессу с юношеской сборной Украины (U-17). Помнится, в апреле прошлого года после обмена мнениями он с радостью согласился, договорились, что приедет в мае на селекционный этап подготовки. Но вскоре Бодя позвонил и сказал, что заболел. Земля ему пухом.

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Владимир Езерский Богдан Шершун сборная Украины по футболу U-17 инсайд Карпаты Львов
Источник Sport.ua
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