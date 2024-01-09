Экс-тренер Карпат выразил желание возглавить Бенфику с Трубиным

Бывший наставник львовских «Карпат» Жозе Мораиш выразил желание возглавить португальскую «Бенфику», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

«У меня присутствуют навыки, которые помогут «Бенфике» добиться успеха. Я провел в структуре клуба около 10 лет, хорошо знаю эту команду и знаю ее амбиции не только в Португалии, но и на международной арене. «Бенфика» давно безуспешно выступает в Лиге чемпионов, пора вернуть клубу былое величие.

Есть ли у меня навыки, чтобы сейчас возглавить «Бенфику»? Да, я могу помочь команде побеждать», – сказал Мораиш.

В 2018 году Мораиш тренировал львовские «Карпаты», а в настоящее время возглавляет иранский «Сепахан».

Ранее сообщалось, что «Бенфика» подписала форварда «Сантоса».