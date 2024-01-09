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Португалия
09 января 2024, 21:11 |
2459
1

Экс-тренер Карпат выразил желание возглавить Бенфику с Трубиным

Жозе Мораиш хочет возглавить «орлов»

09 января 2024, 21:11 |
2459
1
Экс-тренер Карпат выразил желание возглавить Бенфику с Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Мораиш

Бывший наставник львовских «Карпат» Жозе Мораиш выразил желание возглавить португальскую «Бенфику», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

«У меня присутствуют навыки, которые помогут «Бенфике» добиться успеха. Я провел в структуре клуба около 10 лет, хорошо знаю эту команду и знаю ее амбиции не только в Португалии, но и на международной арене. «Бенфика» давно безуспешно выступает в Лиге чемпионов, пора вернуть клубу былое величие.

Есть ли у меня навыки, чтобы сейчас возглавить «Бенфику»? Да, я могу помочь команде побеждать», – сказал Мораиш.

В 2018 году Мораиш тренировал львовские «Карпаты», а в настоящее время возглавляет иранский «Сепахан».

Ранее сообщалось, что «Бенфика» подписала форварда «Сантоса».

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Жозе Мораиш Бенфика назначение тренера чемпионат Португалии по футболу Карпаты Львов Анатолий Трубин
Источник Maisfutebol
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Flying Cat
Я було подумав, що Тлумак. А воно якийсь ноунейм. 
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