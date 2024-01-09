Экс-тренер Карпат выразил желание возглавить Бенфику с Трубиным
Жозе Мораиш хочет возглавить «орлов»
Бывший наставник львовских «Карпат» Жозе Мораиш выразил желание возглавить португальскую «Бенфику», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин.
«У меня присутствуют навыки, которые помогут «Бенфике» добиться успеха. Я провел в структуре клуба около 10 лет, хорошо знаю эту команду и знаю ее амбиции не только в Португалии, но и на международной арене. «Бенфика» давно безуспешно выступает в Лиге чемпионов, пора вернуть клубу былое величие.
Есть ли у меня навыки, чтобы сейчас возглавить «Бенфику»? Да, я могу помочь команде побеждать», – сказал Мораиш.
В 2018 году Мораиш тренировал львовские «Карпаты», а в настоящее время возглавляет иранский «Сепахан».
Ранее сообщалось, что «Бенфика» подписала форварда «Сантоса».
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