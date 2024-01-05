ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина новый партнер – Бенфика подписала форварда

Лиссабонская «Бенфика» уведомила о подписании контракта с бразильским форвардом Маркосом Леонардо.

До перехода в стан португальцев 20-летний игрок защищал цвета бразильского клуба «Сантос».

Сообщается, что в Леонардо подписан пятилетний договор.

В прошлом сезоне Маркос Леонардо забил 13 голов в 31 матче бразильской Серии А. Нападающий провел 7 поединков и забил 7 голов за сборную Бразилии U-20.

Как известно, в рядах «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.