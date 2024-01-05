Португалия05 января 2024, 10:33 | Обновлено 05 января 2024, 10:37
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ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина новый партнер – Бенфика подписала форварда
За «орлов» будет играть бразилец Маркос Леонардо
05 января 2024, 10:33 | Обновлено 05 января 2024, 10:37
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Лиссабонская «Бенфика» уведомила о подписании контракта с бразильским форвардом Маркосом Леонардо.
До перехода в стан португальцев 20-летний игрок защищал цвета бразильского клуба «Сантос».
Сообщается, что в Леонардо подписан пятилетний договор.
В прошлом сезоне Маркос Леонардо забил 13 голов в 31 матче бразильской Серии А. Нападающий провел 7 поединков и забил 7 голов за сборную Бразилии U-20.
Как известно, в рядах «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
🇧🇷 🔥#MarcosLeonardo2029 pic.twitter.com/sTxFvoHykk— SL Benfica (@SLBenfica) January 5, 2024
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