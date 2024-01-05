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Португалия
05 января 2024, 10:33 | Обновлено 05 января 2024, 10:37
650
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина новый партнер – Бенфика подписала форварда

За «орлов» будет играть бразилец Маркос Леонардо

05 января 2024, 10:33 | Обновлено 05 января 2024, 10:37
650
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина новый партнер – Бенфика подписала форварда
ФК Бенфика

Лиссабонская «Бенфика» уведомила о подписании контракта с бразильским форвардом Маркосом Леонардо.

До перехода в стан португальцев 20-летний игрок защищал цвета бразильского клуба «Сантос».

Сообщается, что в Леонардо подписан пятилетний договор.

В прошлом сезоне Маркос Леонардо забил 13 голов в 31 матче бразильской Серии А. Нападающий провел 7 поединков и забил 7 голов за сборную Бразилии U-20.

Как известно, в рядах «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Бенфика
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