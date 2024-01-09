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Англия
09 января 2024, 19:44 | Обновлено 09 января 2024, 20:38
402
0

Соломон готовится вернуться к тренировкам в Тоттенхэме после тяжелой травмы

Израильский вингер «шпор» с октября пребывает в лазарете

09 января 2024, 19:44 | Обновлено 09 января 2024, 20:38
402
0
Соломон готовится вернуться к тренировкам в Тоттенхэме после тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

24-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», готовится вскоре вернуться к тренировкам в общей группе «шпор».

Израильтянин рассчитывает, что уже в начале следующей недели сможет работать вместе с партнерами по команде и, возможно, даже сыграть в поединке Кубка Англии против «Манчестер Сити», который намечен на 27 января.

Соломон с начала октября пребывает в лазарете «Тоттенхэма» после того, как получил тяжелую травму мениска.

Летом минувшего года Соломон подписал с «Тоттенхэмом» полноценный контракт, покинув «Шахтер» на правах свободного агента по Annexe 7 ФИФА. С тех пор «горняки» ведут консультации со «шпорами» и ФИФА по поводу получения компенсации за футболиста, ведь контракт того с украинским клубом был рассчитан до 31 декабря 2023 года.

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Манор Соломон Тоттенхэм травма травма колена
Источник Evening Standard
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