Соломон готовится вернуться к тренировкам в Тоттенхэме после тяжелой травмы

24-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», готовится вскоре вернуться к тренировкам в общей группе «шпор».

Израильтянин рассчитывает, что уже в начале следующей недели сможет работать вместе с партнерами по команде и, возможно, даже сыграть в поединке Кубка Англии против «Манчестер Сити», который намечен на 27 января.

Соломон с начала октября пребывает в лазарете «Тоттенхэма» после того, как получил тяжелую травму мениска.

Летом минувшего года Соломон подписал с «Тоттенхэмом» полноценный контракт, покинув «Шахтер» на правах свободного агента по Annexe 7 ФИФА. С тех пор «горняки» ведут консультации со «шпорами» и ФИФА по поводу получения компенсации за футболиста, ведь контракт того с украинским клубом был рассчитан до 31 декабря 2023 года.