В Орхусе рассказали, будут ли продлевать аренду игрока Динамо

Легионер киевского футбольного клуба «Динамо» Миккель Дуэлунд, который сейчас выступает на правах аренды в датском «Орхусе», может остаться в Дании и на следующий сезон.

«Я затрудняюсь ответить, но технически Дуэлунд будет без контракта следующим летом. Планируем, чтобы он продолжал работать с нами, но мы не контролируем ситуацию на 100 процентов. Мы планируем сотрудничать и дальше, это план для нас обоих. Это произойдет, если ФИФА не придумает что-нибудь неожиданное», – рассказали в руководстве «Орхуса».

Ранее датский «Орхус» уже продлевал аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.