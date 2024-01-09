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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 19:29 | Обновлено 09 января 2024, 20:39
724
0

В Орхусе рассказали, будут ли продлевать аренду игрока Динамо

Миккель Дуэлунд может провести в Дании и следующий сезон

09 января 2024, 19:29 | Обновлено 09 января 2024, 20:39
724
0
В Орхусе рассказали, будут ли продлевать аренду игрока Динамо
ФК Динамо. Миккель Дуэлунд

Легионер киевского футбольного клуба «Динамо» Миккель Дуэлунд, который сейчас выступает на правах аренды в датском «Орхусе», может остаться в Дании и на следующий сезон.

«Я затрудняюсь ответить, но технически Дуэлунд будет без контракта следующим летом. Планируем, чтобы он продолжал работать с нами, но мы не контролируем ситуацию на 100 процентов. Мы планируем сотрудничать и дальше, это план для нас обоих. Это произойдет, если ФИФА не придумает что-нибудь неожиданное», – рассказали в руководстве «Орхуса».

Ранее датский «Орхус» уже продлевал аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.

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Миккель Дуэлунд Динамо Киев Орхус аренда игрока
Источник Tipsbladet
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