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  4. Зальцбург выступил против аренды экс-форварда Шахтера в Интернасьонал
Бразилия
09 января 2024, 19:27 |
1845
0

Зальцбург выступил против аренды экс-форварда Шахтера в Интернасьонал

Австрийцы готовы только к полноценной продаже Фернандо

09 января 2024, 19:27 |
1845
0
Зальцбург выступил против аренды экс-форварда Шахтера в Интернасьонал
РБ Зальцбург. Фернандо

Чемпион Австрии «Зальцбург» не хочет отпускать в аренду в «Интернасьонал» своего центрфорварда Фернандо, который ранее выступал в Украине за «Шахтер».

«Колорадос» уже два месяца ведут переговоры по бразильцу, но арендное соглашение не видится для «Зальцбурга» интересной идеей.

«Красные быки» готовы рассмотреть только полноценную продажу Фернандо, чтобы вернуть часть средств, инвестированных в его покупку у «Шахтера».

Фернандо перешел в «Зальцбург» летом 2022 года за 6 миллионов евро, однако из-за частых проблем со здоровьем так и не стал важной фигурой для австрийской команды.

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Шахтер Донецк трансферы Фернандо РБ Зальцбург Интернасьонал
Источник GaúchaZH
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