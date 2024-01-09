Зальцбург выступил против аренды экс-форварда Шахтера в Интернасьонал
Австрийцы готовы только к полноценной продаже Фернандо
Чемпион Австрии «Зальцбург» не хочет отпускать в аренду в «Интернасьонал» своего центрфорварда Фернандо, который ранее выступал в Украине за «Шахтер».
«Колорадос» уже два месяца ведут переговоры по бразильцу, но арендное соглашение не видится для «Зальцбурга» интересной идеей.
«Красные быки» готовы рассмотреть только полноценную продажу Фернандо, чтобы вернуть часть средств, инвестированных в его покупку у «Шахтера».
Фернандо перешел в «Зальцбург» летом 2022 года за 6 миллионов евро, однако из-за частых проблем со здоровьем так и не стал важной фигурой для австрийской команды.
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