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  4. Покинет Зальцбург? Бразильский клуб хочет арендовать экс-форварда Шахтера
Бразилия
05 января 2024, 17:42 |
840
1

Покинет Зальцбург? Бразильский клуб хочет арендовать экс-форварда Шахтера

Фернандо заинтересовал «Интернасьонал»

05 января 2024, 17:42 |
840
1
Покинет Зальцбург? Бразильский клуб хочет арендовать экс-форварда Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо (справа)

24-летний экс-форвард «Шахтера» Фернандо, который с июля 2022 года выступает в Австрии за «Зальцбург», вскоре может вернуться на родину.

Интерес к подписанию игрока проявляет «Интернасьонал».

«Колорадос» уже сделали официальное предложение «быкам» по аренде Фернандо до конца нынешнего года. Также «Интернасьонал» хочет включить в соглашение условие о возможности выкупа нападающего.

Фернандо был продан «горняками» в «Зальцбург» за 6 миллионов евро. За полтора года бразилец провел за «быков» 17 матчей (6 голов и 6 ассистов), однако стать более важным игроком для австрийцев ему мешают перманентные проблемы со здоровьем. В частности, по данным Transfermarkt, за время пребывания на контракте в «Зальцбурге» Фернандо провел в лазарете 379 дней.

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Фернандо РБ Зальцбург Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы
Источник Somos Fanáticos
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Soyer
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