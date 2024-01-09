А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциальный следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Еще недавно коэффициент на то, что украинец перейдет в туринский «Ювентус», составлял 1.60. Именно «старая синьора» являлась фаворитом на подписание Судакова по мнению букмекерских контор.

Однако теперь появился другой главный претендент – «Наполи». Трансфер Георгия в состав действующих чемпионов Италии расценивается в 1.85, в то время как в «Ювентус» – в 2.00.

Также плюс-минус реальным вариантом для украинца является немецкий «РБ Лейпциг» – 4.00.

Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров: