Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:01 |
1211
5

А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова

«Наполи» активно интересуется Георгием и это не могло не отобразиться на линиях

09 января 2024, 22:01 |
1211
5
А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциальный следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Еще недавно коэффициент на то, что украинец перейдет в туринский «Ювентус», составлял 1.60. Именно «старая синьора» являлась фаворитом на подписание Судакова по мнению букмекерских контор.

Однако теперь появился другой главный претендент – «Наполи». Трансфер Георгия в состав действующих чемпионов Италии расценивается в 1.85, в то время как в «Ювентус» – в 2.00.

Также плюс-минус реальным вариантом для украинца является немецкий «РБ Лейпциг» – 4.00.

Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров:

  1. Наполи – 1.85
  2. Ювентус – 2.00
  3. РБ Лейпциг – 4.00
  4. Атлетико Мадрид – 7.00
  5. Ньюкасл – 10.00

По теме:
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A азарт котировки букмекеров Шахтер Донецк Ювентус Наполи РБ Лейпциг Атлетико Мадрид Ньюкасл
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку
Футбол | 09 января 2024, 17:15 7
Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку
Агент Качарабы подтверил интерес Динамо к игроку

Но есть сомнения, что игрок нужен киевлянам

ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
Футбол | 09 января 2024, 15:44 4
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын

Артем Федецкий во второй раз стал отцом

Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
Футбол | 09.01.2024, 13:39
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
Футбол | 09.01.2024, 09:25
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Футбол | 09.01.2024, 21:26
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool-FС
Може в Челсі до другана Вже всі клуби перерахували? смішно до сліз.
А як же Ліверпуль? Нє?? все вже? 
Завтра буде Жирона, Інтер, Мілан, МЮ?? 
Ответить
+2
Олег Бундаш
походу и не купит)
Ответить
+2
avk2307
Я не дуже знаюсь на ставках, але ж повинен бути і варіант коли він нікуди не перейде. Який там коєф?
А то набридло ні про що статті дивитись
Ответить
0
FunnyCat_____
Спорт ua почему вы так не пиарите звёзд Динамо ?
Ответить
0
FunnyCat_____
а как же Ливерпуль?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
07.01.2024, 16:46 17
Биатлон
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
08.01.2024, 08:48 1
Теннис
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
07.01.2024, 17:48 65
Футбол
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 7
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
08.01.2024, 12:19 23
Другие виды
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
08.01.2024, 17:27 20
Футбол
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем