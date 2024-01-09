А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
«Наполи» активно интересуется Георгием и это не могло не отобразиться на линиях
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциальный следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
Еще недавно коэффициент на то, что украинец перейдет в туринский «Ювентус», составлял 1.60. Именно «старая синьора» являлась фаворитом на подписание Судакова по мнению букмекерских контор.
Однако теперь появился другой главный претендент – «Наполи». Трансфер Георгия в состав действующих чемпионов Италии расценивается в 1.85, в то время как в «Ювентус» – в 2.00.
Также плюс-минус реальным вариантом для украинца является немецкий «РБ Лейпциг» – 4.00.
Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров:
- Наполи – 1.85
- Ювентус – 2.00
- РБ Лейпциг – 4.00
- Атлетико Мадрид – 7.00
- Ньюкасл – 10.00
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