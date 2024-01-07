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Италия
07 января 2024, 21:38 | Обновлено 07 января 2024, 22:06
1974
7

Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве

Украинца ждут в Турине

07 января 2024, 21:38 | Обновлено 07 января 2024, 22:06
1974
7
Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».

Букмекерские конторы снизили коэффициент на переход украинца в «Ювентус», который ранее составлял 1.7, а теперь – 1.6.

После «Ювентуса» теперь наиболее вероятным следующим клубом полузащитника является «РБ Лейпциг», недавно предлагавший «Шахтеру» за игрока 25 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.

Главные фавориты на трансфер Судакова по мнению букмекеров:

  1. Ювентус – 1.60
  2. РБ Лейпциг – 4.00
  3. Атлетико Мадрид – 7.00
  4. Ливерпуль – 10.00
  5. ​​Хетафе – 20.00
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Источник Sport.ua
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Liverpool-FС
Ліверпулю?? їм він треба, як зайцю стоп сигнал
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+3
pmelnik7788
з 1,7 на 1,6 - це різко обвалились?!
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+3
avk2307
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+2
Pavel_i_CO
На сайті якої БК можна подивитися цей брєд?
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0
BATI-GOOOOOL
на 1 десяту неймовірний обвал))
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0
AK.228
Favbet…..
Шматок йобаного опезежешного лайна, Favbet… андестенд, йобаний шпрот!?
Маячня - це все твоє життя 
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-2
AK.228
Такі собі клуби.. крім Лейпцига 
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