Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».

Букмекерские конторы снизили коэффициент на переход украинца в «Ювентус», который ранее составлял 1.7, а теперь – 1.6.

После «Ювентуса» теперь наиболее вероятным следующим клубом полузащитника является «РБ Лейпциг», недавно предлагавший «Шахтеру» за игрока 25 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.

Главные фавориты на трансфер Судакова по мнению букмекеров: