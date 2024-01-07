Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве
Украинца ждут в Турине
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».
Букмекерские конторы снизили коэффициент на переход украинца в «Ювентус», который ранее составлял 1.7, а теперь – 1.6.
После «Ювентуса» теперь наиболее вероятным следующим клубом полузащитника является «РБ Лейпциг», недавно предлагавший «Шахтеру» за игрока 25 миллионов евро.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.
Главные фавориты на трансфер Судакова по мнению букмекеров:
- Ювентус – 1.60
- РБ Лейпциг – 4.00
- Атлетико Мадрид – 7.00
- Ливерпуль – 10.00
- Хетафе – 20.00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Евгения есть вариант с продолжением карьеры в Украине
Молодые украинцы в Германии, на которых стоит обратить внимание
Шматок йобаного опезежешного лайна, Favbet… андестенд, йобаний шпрот!?
Маячня - це все твоє життя