Назван букмекер, который может стать первым в истории беттинг-партнером ЛЧ
Bet365 – главный фаворит на трехлетний контракт с главным клубным еврокубком
Британская букмекерская компания Bet365 может стать первым в истории беттинг-партнером Лиги чемпионов.
Bet365 является фаворитом на подписание трехлетнего контракта с ЛЧ. Детали возможного соглашение не разглашаются.
Интересно, что самый крупный рекламный контракт у главного клубного еврокубка заключен с пивным брендом Heineken – 65 млн долларов за сезон.
Именно со следующего сезона ЛЧ меняет формат проведения турнира, поэтому подписание договора с первым букмекером в истории турнира выглядит логичным.
Bet365 — крупнейший мировой букмекер по траффику и выручке. CEO Bet365 Денис Коутс регулярно входит в списки самых богатых женщин Британии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ирина Петренко возвращается в состав
Британский экс-боксер – о будущем бое Усика с Фьюри