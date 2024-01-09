Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван букмекер, который может стать первым в истории беттинг-партнером ЛЧ
Лига чемпионов
09 января 2024, 18:06 |
317
0

Назван букмекер, который может стать первым в истории беттинг-партнером ЛЧ

Bet365 – главный фаворит на трехлетний контракт с главным клубным еврокубком

09 января 2024, 18:06 |
317
0
Назван букмекер, который может стать первым в истории беттинг-партнером ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Британская букмекерская компания Bet365 может стать первым в истории беттинг-партнером Лиги чемпионов.

Bet365 является фаворитом на подписание трехлетнего контракта с ЛЧ. Детали возможного соглашение не разглашаются.

Интересно, что самый крупный рекламный контракт у главного клубного еврокубка заключен с пивным брендом Heineken – 65 млн долларов за сезон.

Именно со следующего сезона ЛЧ меняет формат проведения турнира, поэтому подписание договора с первым букмекером в истории турнира выглядит логичным.

Bet365 — крупнейший мировой букмекер по траффику и выручке. CEO Bet365 Денис Коутс регулярно входит в списки самых богатых женщин Британии.

По теме:
Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде
Назван коэффициент на победу Жироны в Кубке Испании перед 1/8 финала
Будет трансфер? БК обновили коэффициент на переход Судакова в Юве
азарт букмекеры спонсоры реклама Лига чемпионов
Источник SportBusiness
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон | 09 января 2024, 16:08 6
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге

Ирина Петренко возвращается в состав

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Бокс | 09 января 2024, 11:38 6
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»

Британский экс-боксер – о будущем бое Усика с Фьюри

Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
Футбол | 09.01.2024, 18:35
Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08.01.2024, 18:50
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
08.01.2024, 12:47 7
Футбол
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
08.01.2024, 08:48 1
Теннис
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31 1
Бокс
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
08.01.2024, 11:05 12
Футбол
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 7
Бокс
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем