Назван букмекер, который может стать первым в истории беттинг-партнером ЛЧ

Британская букмекерская компания Bet365 может стать первым в истории беттинг-партнером Лиги чемпионов.

Bet365 является фаворитом на подписание трехлетнего контракта с ЛЧ. Детали возможного соглашение не разглашаются.

Интересно, что самый крупный рекламный контракт у главного клубного еврокубка заключен с пивным брендом Heineken – 65 млн долларов за сезон.

Именно со следующего сезона ЛЧ меняет формат проведения турнира, поэтому подписание договора с первым букмекером в истории турнира выглядит логичным.

Bet365 — крупнейший мировой букмекер по траффику и выручке. CEO Bet365 Денис Коутс регулярно входит в списки самых богатых женщин Британии.