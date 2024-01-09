Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде
Марта является только 5-й фавориткой на триумф
Букмекерские контор оценили шансы украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 41) выиграть титул на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Коэффициент на трофей украинки составляет 17.00. Марта является только 5-й фавориткой на трофей.
Главной претенденткой на победу на кортах в Аделаиде является третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3), которая посеяна под первым номером. Ее шансы расцениваются в 2.80.
Марта Костюк в 1-м раунде турнира обыграла еще одну украинку Ангелину Калинину. В 1/8 финала Марта сыграет против Тейлор Таунсенд.
Топ-5 фавориток на титул турнира WTA 500 в Аделаиде:
- Елена Рыбакина – 2.80
- Джессика Пегула – 3.20
- Алена Остапенко – 12.00
- Каролин Гарсия – 15.00
- Марта Костюк – 17.00
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