Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде

Букмекерские контор оценили шансы украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 41) выиграть титул на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Коэффициент на трофей украинки составляет 17.00. Марта является только 5-й фавориткой на трофей.

Главной претенденткой на победу на кортах в Аделаиде является третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3), которая посеяна под первым номером. Ее шансы расцениваются в 2.80.

Марта Костюк в 1-м раунде турнира обыграла еще одну украинку Ангелину Калинину. В 1/8 финала Марта сыграет против Тейлор Таунсенд.

Топ-5 фавориток на титул турнира WTA 500 в Аделаиде: