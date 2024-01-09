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  4. Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA
09 января 2024, 17:46 |
384
0

Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде

Марта является только 5-й фавориткой на триумф

09 января 2024, 17:46 |
384
0
Букмекеры оценили шансы Костюк выиграть титул на турнире WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Букмекерские контор оценили шансы украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 41) выиграть титул на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Коэффициент на трофей украинки составляет 17.00. Марта является только 5-й фавориткой на трофей.

Главной претенденткой на победу на кортах в Аделаиде является третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3), которая посеяна под первым номером. Ее шансы расцениваются в 2.80.

Марта Костюк в 1-м раунде турнира обыграла еще одну украинку Ангелину Калинину. В 1/8 финала Марта сыграет против Тейлор Таунсенд.

Топ-5 фавориток на титул турнира WTA 500 в Аделаиде:

  1. Елена Рыбакина – 2.80
  2. Джессика Пегула – 3.20
  3. Алена Остапенко – 12.00
  4. Каролин Гарсия – 15.00
  5. Марта Костюк – 17.00

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Марта Костюк Джессика Пегула Алена Остапенко Каролин Гарсия Елена Рыбакина котировки букмекеров азарт WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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