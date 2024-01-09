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  4. Клуб Первой лиги попрощался с 8 футболистами
Украина. Первая лига
09 января 2024, 17:02 |
567
0

Клуб Первой лиги попрощался с 8 футболистами

В «Буковине» большая кадровая чистка

09 января 2024, 17:02 |
567
0
Клуб Первой лиги попрощался с 8 футболистами
ФК Буковина

Черновицкая «Буковина» официально сообщила о прекращении сотрудничества с 8 футболистами, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Речь идет о голкипере Владиславе Закорском, защитниках Александре Штифановиче, Эмре Мануиле, Артеме Данилюке, Кирилле Пасечнике, Денисе Червинском, полузащитниках Александре Глаголе и Иване Паламарчуке.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Буковина» подписала трех бывших игроков «Нивы» Бузовой.

Первую часть сезона Первой лиги «Буковина» завершила четвертой в группе А.

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Источник ФК Буковина
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