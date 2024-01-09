Клуб Первой лиги попрощался с 8 футболистами
В «Буковине» большая кадровая чистка
Черновицкая «Буковина» официально сообщила о прекращении сотрудничества с 8 футболистами, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Речь идет о голкипере Владиславе Закорском, защитниках Александре Штифановиче, Эмре Мануиле, Артеме Данилюке, Кирилле Пасечнике, Денисе Червинском, полузащитниках Александре Глаголе и Иване Паламарчуке.
Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Буковина» подписала трех бывших игроков «Нивы» Бузовой.
Первую часть сезона Первой лиги «Буковина» завершила четвертой в группе А.
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