Клуб Первой лиги попрощался с 8 футболистами

Черновицкая «Буковина» официально сообщила о прекращении сотрудничества с 8 футболистами, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Речь идет о голкипере Владиславе Закорском, защитниках Александре Штифановиче, Эмре Мануиле, Артеме Данилюке, Кирилле Пасечнике, Денисе Червинском, полузащитниках Александре Глаголе и Иване Паламарчуке.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Буковина» подписала трех бывших игроков «Нивы» Бузовой.

Первую часть сезона Первой лиги «Буковина» завершила четвертой в группе А.