Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Вереса: «Хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 15:31 |
162
1

Тренер Вереса: «Хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему»

Олег Шандрук – о подготовке к весенней части сезона

09 января 2024, 15:31 |
162
1
Тренер Вереса: «Хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о начале подготовки команды к весенней части сезона:

«После праздников и отдыха настроение у всех всегда хорошее. Ребята заряжены на работу. В общем, лично у меня каникул практически не было. Решал много организационных вопросов, работал над селекцией. Сегодня попросил ребят на сто процентов выкладываться на тренировках.

Формула проста: как тренируемся - так играем. Мы с первого тура должны показать болельщикам, что хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему. Будем работать три дня в одноразовом режиме. Затем будет неделя работы в режиме двухразовых тренировок».

На данный момент «Верес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Не нашли с кем сыграть спарринг 16 января»
Кривбасс огласил часть спаррингов сбора в Испании
ЛНЗ начал подготовку к весенней части сезона
Олег Шандрук Верес Ровно учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Футбол | 08 января 2024, 17:27 19
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Карим Бензема хотят вернуться в Европу

Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха
Футбол | 09 января 2024, 14:22 0
Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха
Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха

Бакалов ранее уже работал в львовском клубе

Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
Футбол | 08.01.2024, 21:59
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Футбол | 09.01.2024, 11:09
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Надо поменять футболки.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
08.01.2024, 12:47 7
Футбол
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
08.01.2024, 16:59 8
Теннис
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 8
Бокс
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
08.01.2024, 08:48 1
Теннис
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 6
Бокс
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
08.01.2024, 15:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем