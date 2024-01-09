Тренер Вереса: «Хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему»
Олег Шандрук – о подготовке к весенней части сезона
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о начале подготовки команды к весенней части сезона:
«После праздников и отдыха настроение у всех всегда хорошее. Ребята заряжены на работу. В общем, лично у меня каникул практически не было. Решал много организационных вопросов, работал над селекцией. Сегодня попросил ребят на сто процентов выкладываться на тренировках.
Формула проста: как тренируемся - так играем. Мы с первого тура должны показать болельщикам, что хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему. Будем работать три дня в одноразовом режиме. Затем будет неделя работы в режиме двухразовых тренировок».
На данный момент «Верес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.
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