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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 14:22 | Обновлено 09 января 2024, 14:30
671
0

Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха

Бакалов ранее уже работал в львовском клубе

09 января 2024, 14:22 | Обновлено 09 января 2024, 14:30
671
0
Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха
ФК Рух Львов. Юрий Бакалов

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером молодежного состава львовян стал Юрий Бакалов, который заменил у руля Сергея Задорожного.

Юрий Бакалов хорошо знаком поклонникам «Руха», ведь в сезоне 2019-2020 годов уже был главным тренером, а в прошлом году работал в клубной Академии.

Пока футболисты «Руха» (U-19) занимают четвертое место в чемпионате Украины среди сверстников, набрав 33 очка.

О том, что «Рух» уволил Задорожного, сообщалось сегодня.

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Юрий Бакалов Рух Львов Рух Львов U-19 инсайд чемпионат Украины по футболу U-19 Сергей Задорожный
Источник Sport.ua
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