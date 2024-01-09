Экс-тренер Арсенала возглавил юношескую команду Руха

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером молодежного состава львовян стал Юрий Бакалов, который заменил у руля Сергея Задорожного.

Юрий Бакалов хорошо знаком поклонникам «Руха», ведь в сезоне 2019-2020 годов уже был главным тренером, а в прошлом году работал в клубной Академии.

Пока футболисты «Руха» (U-19) занимают четвертое место в чемпионате Украины среди сверстников, набрав 33 очка.

О том, что «Рух» уволил Задорожного, сообщалось сегодня.