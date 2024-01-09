Англия09 января 2024, 14:00 | Обновлено 09 января 2024, 14:15
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Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду
Иан Матсен переберется в чемпионат Германии
09 января 2024, 14:00 | Обновлено 09 января 2024, 14:15
346
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Защитник лондонского «Челси» Иан Матсен подписал с клубом новый контракт.
Договор будет действовать до лета 2027 года. В соглашение якобы включена опция об отступных, которая будет действовать до конца нынешнего сезона.
Имея новый договор с «Челси», 21-летний Матсен вскоре на правах аренды перейдет в дортмундскую «Боруссию».
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Боруссия» уже уладили между собой условия аренды нидерландца.
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