Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду

Защитник лондонского «Челси» Иан Матсен подписал с клубом новый контракт.

Договор будет действовать до лета 2027 года. В соглашение якобы включена опция об отступных, которая будет действовать до конца нынешнего сезона.

Имея новый договор с «Челси», 21-летний Матсен вскоре на правах аренды перейдет в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Боруссия» уже уладили между собой условия аренды нидерландца.