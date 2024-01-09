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Англия
09 января 2024, 14:00 | Обновлено 09 января 2024, 14:15
346
0

Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду

Иан Матсен переберется в чемпионат Германии

09 января 2024, 14:00 | Обновлено 09 января 2024, 14:15
346
0
Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Матсен

Защитник лондонского «Челси» Иан Матсен подписал с клубом новый контракт.

Договор будет действовать до лета 2027 года. В соглашение якобы включена опция об отступных, которая будет действовать до конца нынешнего сезона.

Имея новый договор с «Челси», 21-летний Матсен вскоре на правах аренды перейдет в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Боруссия» уже уладили между собой условия аренды нидерландца.

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Ян Матсен Челси трансферы АПЛ трансферы Боруссия Дортмунд
Источник Фабрицио Романо
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