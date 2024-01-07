Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге

Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний голландец будет выступать в Бундеслиге до конца текущего сезона на правах аренды. Клубы уже достигли устной договоренности по данному вопросу.

Отметим, что Матсен провел за «синих» в нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями при этом не отличился.