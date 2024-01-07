Англия07 января 2024, 13:17 |
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Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге
Ян Матсен будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды
07 января 2024, 13:17 |
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Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний голландец будет выступать в Бундеслиге до конца текущего сезона на правах аренды. Клубы уже достигли устной договоренности по данному вопросу.
Отметим, что Матсен провел за «синих» в нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями при этом не отличился.
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Комментарии 1
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Мда, підписали дебільний контракт, тепер навіть не можуть нікчемному мудріку ногою під сраку дати. Буде вас ця конобанка2.0 до кінця контракту доїти.
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