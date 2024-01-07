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  4. Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге
Англия
07 января 2024, 13:17 |
580
1

Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге

Ян Матсен будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды

07 января 2024, 13:17 |
580
1
Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Матсен

Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний голландец будет выступать в Бундеслиге до конца текущего сезона на правах аренды. Клубы уже достигли устной договоренности по данному вопросу.

Отметим, что Матсен провел за «синих» в нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями при этом не отличился.

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Ян Матсен Челси Флориан Плеттенберг Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Источник Twitter
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Комментарии 1
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AndiM
Мда, підписали дебільний контракт, тепер навіть не можуть нікчемному мудріку ногою під сраку дати. Буде вас ця конобанка2.0 до кінця контракту доїти.
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