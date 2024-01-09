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Франция
09 января 2024, 13:40 | Обновлено 09 января 2024, 14:07
821
1

«Начал слышать голоса в голове». Экс-игрок ПСЖ попал в психлечебницу

Проблемы у аргентинца Эсекьеля Лавесси

09 января 2024, 13:40 | Обновлено 09 января 2024, 14:07
821
1
«Начал слышать голоса в голове». Экс-игрок ПСЖ попал в психлечебницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эсекьяль Лавесси

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси госпитализирован в психиатрическую больницу.

У него имеются проблем со здоровьем якобы из-за употребления запрещенных веществ.

Источник утверждает, что семья 38-летнего Лавесси также подтвердила наличие у Эсекьеля проблем с психотропными препаратами.

Как известно, еще в декабре стало известно, что Лавесси попал в больницу с тяжелыми травмами. Они стали следствие некой семейной ссоры.

«Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался. Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с их помощью. Брат пытался успокоить его, но в результате Эсекьель получил перелом ключицы», – утверждает источник, ссылаясь на собственную информацию.

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Эсекьель Лавесси травма ПСЖ
Источник Marca
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Андрей Шевченко
У даунецького пяничкі - зубова теж таке було, але в дурці так і не змогли вилікувати....залишився дебілом.
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