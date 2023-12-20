Экс-звезда сборной Аргентины госпитализирован с тяжелыми травмами

Бывший форвард сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был доставлен на катере скорой помощи в больницу города Пунта-дель-Эсте (Уругвай). У него колотая рана живота и перелом ключицы.

Точные обстоятельства, при которых была получена травма, не называются. Полиция рассматривает версию семейной ссоры, семья же самого Лавесси утверждает, что он упал с лестницы во время попытки поменять лампочку в доме.

Лавесси на протяжении своей карьеры выступал за «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй». Карьеру завершил в 2019 году.