Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда сборной Аргентины госпитализирован с тяжелыми травмами
Аргентина
20 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 19:12
1033
0

Экс-звезда сборной Аргентины госпитализирован с тяжелыми травмами

У Эсекьеля Лавесси колотая рана живота и перелом ключицы

20 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 19:12
1033
0
Экс-звезда сборной Аргентины госпитализирован с тяжелыми травмами
Getty Images/Global Images Ukraine. Эсекьель Лавесси

Бывший форвард сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был доставлен на катере скорой помощи в больницу города Пунта-дель-Эсте (Уругвай). У него колотая рана живота и перелом ключицы.

Точные обстоятельства, при которых была получена травма, не называются. Полиция рассматривает версию семейной ссоры, семья же самого Лавесси утверждает, что он упал с лестницы во время попытки поменять лампочку в доме.

Лавесси на протяжении своей карьеры выступал за «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй». Карьеру завершил в 2019 году.

По теме:
Главный тренер Жироны рассказал, когда вернется Цыганков
Неймар – аут. Бразилец не сыграет на Кубке Америки-2024
Очередная напасть у Педри. Барселона потеряла хавбека
Эсекьель Лавесси больница травма
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Футбол | 19 декабря 2023, 19:52 18
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ

«Провансальцы» сыграют против «Шахтера» в 1/16 финала еврокубка

Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Футбол | 20 декабря 2023, 03:45 0
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале

Президент «сливочных» поддерживает обоих вратарей

ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Футбол | 20.12.2023, 03:40
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия
Футбол | 20.12.2023, 13:52
Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия
Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Футбол | 20.12.2023, 18:04
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
19.12.2023, 13:55 7
Футбол
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
18.12.2023, 18:20 3
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
18.12.2023, 16:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем