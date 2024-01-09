Кривбасс огласил часть спаррингов сбора в Испании

Криворожский «Кривбасс» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2023/2024 гг.

До 13 января подопечные Юрия Вернидуба будет тренироваться на клубной базе, а затем отправятся на месяц в испанский Аликанте. Там у «Кривбасса» запланировано проведение минимум десяти спаррингов.

Сообщается, что среди прочего 28 января состоится матч против польского клуба «Пяст», на 10 февраля намечена игра против «Виборга» из Дании, а на 13 февраля - против испанской «Мурсии».

«Кривбасс», как известно, является лидером Украинской Премьер-лиги по итогам летне-осенней части чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» начал подготовку с бывшим игроком «Миная» Егором Твердохлебом в составе.