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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 13:23 | Обновлено 09 января 2024, 14:14
171
0

Кривбасс огласил часть спаррингов сбора в Испании

Команда из Кривого Рога начала подготовку ко второй части сезона

09 января 2024, 13:23 | Обновлено 09 января 2024, 14:14
171
0
Кривбасс огласил часть спаррингов сбора в Испании
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2023/2024 гг.

До 13 января подопечные Юрия Вернидуба будет тренироваться на клубной базе, а затем отправятся на месяц в испанский Аликанте. Там у «Кривбасса» запланировано проведение минимум десяти спаррингов.

Сообщается, что среди прочего 28 января состоится матч против польского клуба «Пяст», на 10 февраля намечена игра против «Виборга» из Дании, а на 13 февраля - против испанской «Мурсии».

«Кривбасс», как известно, является лидером Украинской Премьер-лиги по итогам летне-осенней части чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» начал подготовку с бывшим игроком «Миная» Егором Твердохлебом в составе.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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