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  4. Кривбасс вышел с отпуска с пополнением: Твердохлеб присоединился к команде
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 20:55 |
590
0

Кривбасс вышел с отпуска с пополнением: Твердохлеб присоединился к команде

13 января криворожский клуб отgравится на сборы за границу вместе с Егором

08 января 2024, 20:55 |
590
0
Кривбасс вышел с отпуска с пополнением: Твердохлеб присоединился к команде
ФК Минай. Егор Твердохлеб

23-летний украинский полузащитник Егор Твердохлеб присоединился к криворожскому «Кривбассу».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Игорь Семйон. По информации источника, криворожане уже вышли с отпуска и Егор находится в составе команды.

Источник утверждает, что Твердохлеб поедет с «Кривбассом» на зимнее сборы за границу.

Егор официально покинет «Минай» и присоединится к «Кривбассу» в ближайшее время. Ранее уже сообщалось о том, что криворожане согласовали личный контракт с игроком.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор Твердохлеб отыграл 15 матчей за «Минай», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Игорь Семйон Минай Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ
Источник Telegram
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