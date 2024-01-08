Кривбасс вышел с отпуска с пополнением: Твердохлеб присоединился к команде
13 января криворожский клуб отgравится на сборы за границу вместе с Егором
23-летний украинский полузащитник Егор Твердохлеб присоединился к криворожскому «Кривбассу».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Игорь Семйон. По информации источника, криворожане уже вышли с отпуска и Егор находится в составе команды.
Источник утверждает, что Твердохлеб поедет с «Кривбассом» на зимнее сборы за границу.
Егор официально покинет «Минай» и присоединится к «Кривбассу» в ближайшее время. Ранее уже сообщалось о том, что криворожане согласовали личный контракт с игроком.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор Твердохлеб отыграл 15 матчей за «Минай», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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