Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная

Криворожский «Кривбасс» согласовал условия личного контракта с лидером «Миная» Егором Твердохлебом, сообщает издание UA-Football со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что о переходе официально объявят уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Минай» хочет получить за 23-летнего полузащитника 300-400 тысяч евро, но «Кривбассу» удалось сбить цену за счет бонусов.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор Твердохлеб отыграл 15 матчей за «Минай», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.