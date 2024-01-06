Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная
Егор Твердохлеб вскоре перейдет в «Кривбасс»
Криворожский «Кривбасс» согласовал условия личного контракта с лидером «Миная» Егором Твердохлебом, сообщает издание UA-Football со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что о переходе официально объявят уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Минай» хочет получить за 23-летнего полузащитника 300-400 тысяч евро, но «Кривбассу» удалось сбить цену за счет бонусов.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор Твердохлеб отыграл 15 матчей за «Минай», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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