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  4. Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная
Украина. Премьер лига
06 января 2024, 16:10 |
791
0

Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная

Егор Твердохлеб вскоре перейдет в «Кривбасс»

06 января 2024, 16:10 |
791
0
Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Криворожский «Кривбасс» согласовал условия личного контракта с лидером «Миная» Егором Твердохлебом, сообщает издание UA-Football со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что о переходе официально объявят уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Минай» хочет получить за 23-летнего полузащитника 300-400 тысяч евро, но «Кривбассу» удалось сбить цену за счет бонусов.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор Твердохлеб отыграл 15 матчей за «Минай», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы трансферы УПЛ
Источник UA-Football
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