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Франция
09 января 2024, 13:36 | Обновлено 09 января 2024, 13:37
203
0

Мбаппе встретится с президентом ПСЖ в ближайшие дни

На встрече форвард сообщил о желании покинуть клуб

09 января 2024, 13:36 | Обновлено 09 января 2024, 13:37
203
0
Мбаппе встретится с президентом ПСЖ в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В ближайшее время форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретится с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает испанский журналист Эду Агирре.

По его информации, на встрече Мбаппе сообщит Аль-Хелаифи о своих планах покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента. С января форвард официально может вести переговоры с другими клубами.

Долгое время единственным реальным претендентом на Мбаппе считался мадридский «Реал». Однако сейчас испанский клуб уже не готов платить форварду космические деньги, и в борьбу включился «Ливерпуль».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Источник El Chiringuito TV
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