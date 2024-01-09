Мбаппе встретится с президентом ПСЖ в ближайшие дни

В ближайшее время форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретится с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает испанский журналист Эду Агирре.

По его информации, на встрече Мбаппе сообщит Аль-Хелаифи о своих планах покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента. С января форвард официально может вести переговоры с другими клубами.

Долгое время единственным реальным претендентом на Мбаппе считался мадридский «Реал». Однако сейчас испанский клуб уже не готов платить форварду космические деньги, и в борьбу включился «Ливерпуль».