Смогут уговорить? Известны аргументы Ливерпуля в борьбе за Мбаппе
Мерсисайдцы верят в подписание француза
Английский «Ливерпуль» ведет с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переговоры о подписании контракта.
Сообщается, что мерсисайдцы, пытаясь убедить форварда, делают основной упор на том, что сейчас чемпионат Англии является наиболее престижной лигой в мире. Он превосходит Ла Лигу Испании, где в рядах мадридского «Реала» может играть Мбаппе, если отдаст предпочтение «галактикос».
В «Ливерпуле» также якобы упоминают о том, что нападающий Мохамед Салах вскоре может покинуть клуб и коллективу будет нужен лидер, которым может стать 25-летний Мбаппе.
Напомним, контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года. С 1 января нападающий волен вести переговоры с любым клубом о подписании контракта.
Ранее Мбаппе сделал витиеватое признание о своем будущем.
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