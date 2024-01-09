Смогут уговорить? Известны аргументы Ливерпуля в борьбе за Мбаппе

Английский «Ливерпуль» ведет с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переговоры о подписании контракта.

Сообщается, что мерсисайдцы, пытаясь убедить форварда, делают основной упор на том, что сейчас чемпионат Англии является наиболее престижной лигой в мире. Он превосходит Ла Лигу Испании, где в рядах мадридского «Реала» может играть Мбаппе, если отдаст предпочтение «галактикос».

В «Ливерпуле» также якобы упоминают о том, что нападающий Мохамед Салах вскоре может покинуть клуб и коллективу будет нужен лидер, которым может стать 25-летний Мбаппе.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года. С 1 января нападающий волен вести переговоры с любым клубом о подписании контракта.

Ранее Мбаппе сделал витиеватое признание о своем будущем.