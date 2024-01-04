Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сохраняет интригу? Мбаппе высказался о своем будущем
Франция
04 января 2024, 08:26 | Обновлено 04 января 2024, 08:40
216
0

Сохраняет интригу? Мбаппе высказался о своем будущем

Француз сделал витиеватое признание

04 января 2024, 08:26 | Обновлено 04 января 2024, 08:40
216
0
Сохраняет интригу? Мбаппе высказался о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем.

Уроженца Парижа спросили об этом после победы над «Тулузой» (2:0) в матче за Суперкубок Франции, в котором Мбаппе стал автором одного гола.

«Мое будущее? Я не принял еще решение. В 2022 году я не знал своего окончательного решения до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», – заявил Мбаппе.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. С 1 января этого года форвард может заключить предварительный контракт с любым клубом.

По теме:
Мбаппе стал рекордсменом по голам на Парк де Пренс
ПСЖ подтвердил свою страсть к Суперкубку Франции
ПСЖ – Тулуза – 2:0. Суперкубок для парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Футбол | 03 января 2024, 16:55 4
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца

Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 00:30 41
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.01.2024, 06:40
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
Футбол | 03.01.2024, 21:26
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Футбол | 04.01.2024, 01:25
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 53
Война
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 11
Футбол
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем