Сохраняет интригу? Мбаппе высказался о своем будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем.

Уроженца Парижа спросили об этом после победы над «Тулузой» (2:0) в матче за Суперкубок Франции, в котором Мбаппе стал автором одного гола.

«Мое будущее? Я не принял еще решение. В 2022 году я не знал своего окончательного решения до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», – заявил Мбаппе.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. С 1 января этого года форвард может заключить предварительный контракт с любым клубом.