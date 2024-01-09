Пойдет по пути Алабы? Реал заманивает в себе защитника Баварии

Мадридский «Реал» обратился с просьбой к защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с мюнхенцами.

Якобы представители «галактикос» пообщались с канадским защитником и уведомили его, что будущим летом «Реал» предпримет попытку договориться с «Баварией» о переходе игрока.

Действующий контракт 23-летнего Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис провел за мюнхенцев в чемпионате Германии 14 матчей, сделал 3 ассиста.

Как известно, цвета «Реала» защищает бывший защитник «Баварии» Давид Алаба, который в настоящий момент травмирован.

Ранее сообщалось, что Дэвис может войти в грандиозный обмен игроками между «Баварией» и «Реалом».