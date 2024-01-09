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Испания
09 января 2024, 13:07 | Обновлено 09 января 2024, 13:16
648
0

Пойдет по пути Алабы? Реал заманивает в себе защитника Баварии

В Мадриде хотят Альфонсо Дэвиса

09 января 2024, 13:07 | Обновлено 09 января 2024, 13:16
648
0
Пойдет по пути Алабы? Реал заманивает в себе защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Мадридский «Реал» обратился с просьбой к защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с мюнхенцами.

Якобы представители «галактикос» пообщались с канадским защитником и уведомили его, что будущим летом «Реал» предпримет попытку договориться с «Баварией» о переходе игрока.

Действующий контракт 23-летнего Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис провел за мюнхенцев в чемпионате Германии 14 матчей, сделал 3 ассиста.

Как известно, цвета «Реала» защищает бывший защитник «Баварии» Давид Алаба, который в настоящий момент травмирован.

Ранее сообщалось, что Дэвис может войти в грандиозный обмен игроками между «Баварией» и «Реалом».

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Альфонсо Дэвис Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sky Sports
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