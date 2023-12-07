Бавария готова к масштабному обмену игроками с Реалом

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года, и сам 23-летний канадец не хочет его продлевать.

Чемпионы Германии опасаются, что могут потерять Дэвиса бесплатно, поэтому готовы продать его летом 2024 года. Также «Бавария» готова предложить «Реалу» вместо прямой продажи обмен на полузащитника Нико Паса.

Стоимость 19-летнего аргентинца сейчас оценивается всего в 5 миллионов евро, а Дэвиса – в 70 миллионов. В нынешнем сезоне Пас провел за «Реал» 5 матчей во всех турнирах и отличился 1 голом в Лиге чемпионов.