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  4. Бавария готова к масштабному обмену игроками с Реалом
Германия
07 декабря 2023, 18:26 |
1621
1

Бавария готова к масштабному обмену игроками с Реалом

Чемпионы Германии хотят Нико Паса в обмен на Альфонсо Дэвиса

07 декабря 2023, 18:26 |
1621
1
Бавария готова к масштабному обмену игроками с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года, и сам 23-летний канадец не хочет его продлевать.

Чемпионы Германии опасаются, что могут потерять Дэвиса бесплатно, поэтому готовы продать его летом 2024 года. Также «Бавария» готова предложить «Реалу» вместо прямой продажи обмен на полузащитника Нико Паса.

Стоимость 19-летнего аргентинца сейчас оценивается всего в 5 миллионов евро, а Дэвиса – в 70 миллионов. В нынешнем сезоне Пас провел за «Реал» 5 матчей во всех турнирах и отличился 1 голом в Лиге чемпионов.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
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pol-55
Масштаб ще той.Вважав що десь хоч 3\3.
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