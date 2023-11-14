Испания14 ноября 2023, 11:35 |
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Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут
Дэвис пока отказывается продлить соглашение
14 ноября 2023, 11:35 |
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«Бавария» продолжает переговоры с ведущим защитником Альфонсо Дэвисом, однако договориться с футболистом пока не может.
Контракт игрока истекает в середине 2025 года, а главным претендентом является «Реал». Мадридцы внимательно следят за ситуацией и готовы перехватить канадца, если мюнхенцы не убедят его подписать договор и будут продавать, чтобы не потерять бесплатно.
В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 18 матчей и сделал 3 результативные передачи.
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Сам хоче в Реал, тому і не можуть домовитися. Якшо запропонують більш-менш нормальні гроші то спихайте його нафіг
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