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  4. Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут
Испания
14 ноября 2023, 11:35 |
1121
1

Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут

Дэвис пока отказывается продлить соглашение

14 ноября 2023, 11:35 |
1121
1
Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Девис

«Бавария» продолжает переговоры с ведущим защитником Альфонсо Дэвисом, однако договориться с футболистом пока не может.

Контракт игрока истекает в середине 2025 года, а главным претендентом является «Реал». Мадридцы внимательно следят за ситуацией и готовы перехватить канадца, если мюнхенцы не убедят его подписать договор и будут продавать, чтобы не потерять бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 18 матчей и сделал 3 результативные передачи.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид трансферы
Источник Николо Скира
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Первый Среди Равных
Сам хоче в Реал, тому і не можуть домовитися. Якшо запропонують більш-менш нормальні гроші то спихайте його нафіг
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