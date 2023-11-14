Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут

«Бавария» продолжает переговоры с ведущим защитником Альфонсо Дэвисом, однако договориться с футболистом пока не может.

Контракт игрока истекает в середине 2025 года, а главным претендентом является «Реал». Мадридцы внимательно следят за ситуацией и готовы перехватить канадца, если мюнхенцы не убедят его подписать договор и будут продавать, чтобы не потерять бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 18 матчей и сделал 3 результативные передачи.