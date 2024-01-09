Испания09 января 2024, 12:44 | Обновлено 09 января 2024, 12:52
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Хави решил судьбу Жоау Феликса в Барселоне
Тренер принял решение по португальскому нападающему
09 января 2024, 12:44 | Обновлено 09 января 2024, 12:52
453
0
Нападающий Жоау Феликс вряд ли останется в «Барселоны» после завершения срока аренды.
Сообщается, что главный тренер «блауграны» Хави уведомил клубное руководство, что не хочет продлевать аренду или подписывать полноценный контракт с 24-летним португальцем.
Как известно, «Барселона» арендовала Феликса у «Атлетико» летом 2023 года. Нападающий после перехода провел за каталонцев 22 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
Ранее Жоау Феликс удивил выбором самого желаемого партнера в «Барселоне».
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