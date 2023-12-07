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  4. Жоау Феликс удивил выбором самого желаемого партнера в Барселоне
Испания
07 декабря 2023, 16:13 |
685
0

Жоау Феликс удивил выбором самого желаемого партнера в Барселоне

Футболисты никогда ранее не пересекались в одной команде

07 декабря 2023, 16:13 |
685
0
Жоау Феликс удивил выбором самого желаемого партнера в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс ответил на вопрос, какого футболиста он считает идеальным для себя партнером в каталонском клубе.

«Доминик Собослай из «Ливерпуля». Мне нравится его игра, и я думаю, что однажды он сможет играть здесь», — удивил Феликс своим ответом в интервью SpilerTV.

Добавим, что футболисты ранее никогда не играли за одну команду. Сам португалец выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико», и пока неизвестно, будут ли каталонцы выкупать его контракт.

Отметим, что португалец в нынешнем сезоне сыграл за «Барсу» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 5 мячей. Что касается Собослаи, то в его активе 20 поединков и 3 гола за «мерсисайдцев» в первом сезоне после перехода из «Лейпцига».

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Жоау Феликс Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Доминик Собослаи Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник Metro
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