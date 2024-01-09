10 января стартует первый полуфинал Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

Розыгрыш турнир пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Старт встречи между королевским клубом и «матрасниками» состоится в 21:00 по Киеву на стадионе «Парк Аль-Аввал».

В ночь на 9 января «Реал» прибыл в Эр-Рияд. Вместе с командой прилетел и украинский голкипер Андрей Лунин. Соответствующие фото в социальных сетях опубликовала пресс-служба клуба.

Ранее в испанское издание Relevo сообщило, что наставник «Реала» Карло Анчелотти выпустит Кепу Аррисабалагу на матч с «Атлетико», а не Андрея Лунина. Возможно, украинца стоит ожидать в воротах «сливочных» в финале турнира, если «Реал» туда пройдет.

В еще одном полуфинале Суперкубка сыграют «Барселона» и «Осасуна».

ФОТО. Сыграет в финале Суперкубка? Лунин прилетел с Реалом в Эр-Рияд