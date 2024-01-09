ЛНЗ начал подготовку к весенней части сезона

Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о том, что вчера, 8 января команда вышла из отпуска. Футболисты собрались в Черкассах и провели первую тренировку после новогодних праздников.

В ближайшее время команда пройдет медосмотр, а 19 января отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Там подопечные Олега Дулуба планируют провести 11 контрольных матчей и вернутся в Украину 20 февраля.

Первый официальный матч в новом году ждет 24 февраля: в рамках УПЛ команда дома примет «Кривбасс».

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» подпишет Евгения Кучеренко.