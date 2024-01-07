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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 04:38 | Обновлено 07 января 2024, 05:03
164
0

Воспитанник Шахтера станет футболистом черкасского ЛНЗ

С февраля 2023 года Евгений Кучеренко выступал за грузинскую «Дилу»

07 января 2024, 04:38 | Обновлено 07 января 2024, 05:03
164
0
Воспитанник Шахтера станет футболистом черкасского ЛНЗ
Instagram. Евгений Кучеренко

Черкасский клуб ЛНЗ в ближайшее время подпишет 24-летнего голкипера Евгения Кучеренко.

Воспитанник академии «Шахтера» выступал за португальскую «Лейрию», украинские клубы «Колос» и «Подолье».

В феврале 2023 Кучеренко он присоединился к грузинской «Диле».

Вместе с «Дилой» Кучеренко выбил «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций.

За почти два года в составе «Дилы» Кучеренко провел 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз отыграл на ноль.

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Источник УПЛ-ТВ
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