Воспитанник Шахтера станет футболистом черкасского ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ в ближайшее время подпишет 24-летнего голкипера Евгения Кучеренко.

Воспитанник академии «Шахтера» выступал за португальскую «Лейрию», украинские клубы «Колос» и «Подолье».

В феврале 2023 Кучеренко он присоединился к грузинской «Диле».

Вместе с «Дилой» Кучеренко выбил «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций.

За почти два года в составе «Дилы» Кучеренко провел 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз отыграл на ноль.