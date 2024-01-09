ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с еще одним игроком

«Оболонь» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Мухаматгалеевым. Соглашение с 21-летним хавбеком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Мухаматгалеев присоединился к «Оболони» лишь год назад. Суммарно провел за команду лишь четыре матча во всех турнирах: 3 – в прошлом сезоне в Первой лиге и один – в Кубке Украины.

Это уже второй подряд игрок, с которым «Оболонь» расторгла контракт. Ранее клуб покинул защитник Дмитрий Фатеев. В ближайшее время «Оболонь» планирует усилиться рядом новичков.