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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с еще одним игроком
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 12:27 |
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с еще одним игроком

Владислав Мухаматгалеев покинул клуб

09 января 2024, 12:27 |
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с еще одним игроком
ФК Оболонь. Владислав Мухаматгалеев

«Оболонь» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Мухаматгалеевым. Соглашение с 21-летним хавбеком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Мухаматгалеев присоединился к «Оболони» лишь год назад. Суммарно провел за команду лишь четыре матча во всех турнирах: 3 – в прошлом сезоне в Первой лиге и один – в Кубке Украины.

Это уже второй подряд игрок, с которым «Оболонь» расторгла контракт. Ранее клуб покинул защитник Дмитрий Фатеев. В ближайшее время «Оболонь» планирует усилиться рядом новичков.

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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с защитником
Оболонь Киев расторжение контракта
Источник ФК Оболонь
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