Украина. Премьер лига09 января 2024, 12:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с еще одним игроком
Владислав Мухаматгалеев покинул клуб
09 января 2024, 12:27 |
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«Оболонь» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Мухаматгалеевым. Соглашение с 21-летним хавбеком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Мухаматгалеев присоединился к «Оболони» лишь год назад. Суммарно провел за команду лишь четыре матча во всех турнирах: 3 – в прошлом сезоне в Первой лиге и один – в Кубке Украины.
Это уже второй подряд игрок, с которым «Оболонь» расторгла контракт. Ранее клуб покинул защитник Дмитрий Фатеев. В ближайшее время «Оболонь» планирует усилиться рядом новичков.
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