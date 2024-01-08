ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с защитником

Киевская «Оболонь» официально сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Фатеевым. Контракт с 29-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Фатеев выступал за «Оболонь» с лета 2022 года. Суммарно провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее Фатеев также выступал за «Шахтер-3», «Зирку», «Львов», «Ингулец», «Кривбасс» и «Левый Береге».

Напомним, в ближайшее время «Оболонь» должна подписать двух новичков.