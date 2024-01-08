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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с защитником
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 22:30 |
264
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с защитником

Дмитрий Фатеев покинул клуб

08 января 2024, 22:30 |
264
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь расторгла контракт с защитником
ФК Оболонь. Дмитрий Фатеев

Киевская «Оболонь» официально сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Фатеевым. Контракт с 29-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Фатеев выступал за «Оболонь» с лета 2022 года. Суммарно провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее Фатеев также выступал за «Шахтер-3», «Зирку», «Львов», «Ингулец», «Кривбасс» и «Левый Береге».

Напомним, в ближайшее время «Оболонь» должна подписать двух новичков.

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Дмитрий Фатеев Оболонь Киев расторжение контракта
Источник ФК Оболонь
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