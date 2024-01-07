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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 14:39 |
484
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Двух новичков ждем до 10 января»

Главный тренер «Оболони» – о трансферах команды

07 января 2024, 14:39 |
484
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Двух новичков ждем до 10 января»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о работе «пивоваров» на трансферном рынке

«Хотим определиться с новичками до отъезда на тренировочный сбор в Турцию. Рассчитываем на усиление 3-4 новобранцами. С двумя – Евгением Запорожцем и Максимом Грисьо – уже провели переговоры, игроки взяли время на размышления, и мы ждем ответа от них до 10 января, когда после медосмотра «пивовары» начнут подготовку к весенней части сезона.

Есть и другие наработки, конкретика также должна появиться на следующей неделе.

Решили распрощаться со Станиславом Василенко, который проигрывал в конкуренции другим нашим нападающим Игорю Краснопиру и Ростиславу Таранухе».

Пока что «Оболонь» занимает 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы Евгений Запорожец Максим Грисьо Станислав Василенко инсайд
Источник Sport.ua
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