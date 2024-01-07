Валерий ИВАЩЕНКО: «Двух новичков ждем до 10 января»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о работе «пивоваров» на трансферном рынке

«Хотим определиться с новичками до отъезда на тренировочный сбор в Турцию. Рассчитываем на усиление 3-4 новобранцами. С двумя – Евгением Запорожцем и Максимом Грисьо – уже провели переговоры, игроки взяли время на размышления, и мы ждем ответа от них до 10 января, когда после медосмотра «пивовары» начнут подготовку к весенней части сезона.

Есть и другие наработки, конкретика также должна появиться на следующей неделе.

Решили распрощаться со Станиславом Василенко, который проигрывал в конкуренции другим нашим нападающим Игорю Краснопиру и Ростиславу Таранухе».

Пока что «Оболонь» занимает 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.