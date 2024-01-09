ВИДЕО. Продолжает феерить. Экс-форвард Динамо забил в падении на Кипре
Фран Соль из АЕКа Ларнака является лидером бомбардирской гонки чемпионата
8 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Кипра между командами АЕК Ларнака и «Закакиу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Второй гол в поединке на 64-й минуте забил 31-летний испанский форвард Фран Соль.
Нападающий в падении достал мяч после прострела с правого фланга и поразил ворота соперников.
Для Франа Соля этот мяч стал 12-м в текущем розыгрыше чемпионата Кипра. Он является лидером бомбардирской гонки. У ближайшего преследователя Жайро да Силвы из «Пафоса» – 10 голов.
В АЕК из Ларнаки Соль перешел свободным агентом летом нынешнего года после завершения срока контракта с киевским «Динамо».
После 18 туров АЕК Ларнака располагается на 6-м месте с 33 очками. У лидера АПОЭЛа 42 пункта.
ВИДЕО. Продолжает феерить. Экс-форвард Динамо забил в падении на Кипре
Таблица чемпионата Кипра
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 💪🔰#AEKAEZ #FT #WIN pic.twitter.com/pke2wAgWZM— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) January 8, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 10 января
Игроку не нравится низкая посещаемость матчей его команды