ВИДЕО. Продолжает феерить. Экс-форвард Динамо забил в падении на Кипре

8 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Кипра между командами АЕК Ларнака и «Закакиу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Второй гол в поединке на 64-й минуте забил 31-летний испанский форвард Фран Соль.

Нападающий в падении достал мяч после прострела с правого фланга и поразил ворота соперников.

Для Франа Соля этот мяч стал 12-м в текущем розыгрыше чемпионата Кипра. Он является лидером бомбардирской гонки. У ближайшего преследователя Жайро да Силвы из «Пафоса» – 10 голов.

В АЕК из Ларнаки Соль перешел свободным агентом летом нынешнего года после завершения срока контракта с киевским «Динамо».

После 18 туров АЕК Ларнака располагается на 6-м месте с 33 очками. У лидера АПОЭЛа 42 пункта.

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Таблица чемпионата Кипра