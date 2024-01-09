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  4. Ройс срочно покинул сборы Боруссии Дортмунд. Известна причина его отъезда
Германия
09 января 2024, 11:15 | Обновлено 09 января 2024, 11:29
327
0

Ройс срочно покинул сборы Боруссии Дортмунд. Известна причина его отъезда

В семье игрока будут изменения

09 января 2024, 11:15 | Обновлено 09 января 2024, 11:29
327
0
Ройс срочно покинул сборы Боруссии Дортмунд. Известна причина его отъезда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс был вынужден в срочном порядке покинуть тренировочный сбор команды, который проходит в испанской Марбелье.

Причиной экстренного отъезда 34-летнего Ройса стал тот факт, что его жена, Скарлетт Гартманн, вскоре должна родить ребенка.

Как известно, у Марко Ройса уже есть один ребенок. В 2019 году у него родилась дочка, которую назвали Фридой.

В нынешнем сезоне Ройс принял участие во всех турнирах в 22 матчах, забил пять голов, сделал три ассиста.

Напомним, перед началом этого сезона Марко Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд.

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Источник Twitter
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