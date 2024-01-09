Ройс срочно покинул сборы Боруссии Дортмунд. Известна причина его отъезда

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс был вынужден в срочном порядке покинуть тренировочный сбор команды, который проходит в испанской Марбелье.

Причиной экстренного отъезда 34-летнего Ройса стал тот факт, что его жена, Скарлетт Гартманн, вскоре должна родить ребенка.

Как известно, у Марко Ройса уже есть один ребенок. В 2019 году у него родилась дочка, которую назвали Фридой.

В нынешнем сезоне Ройс принял участие во всех турнирах в 22 матчах, забил пять голов, сделал три ассиста.

Напомним, перед началом этого сезона Марко Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд.