Ройс отказался от капитанской повязки в Боруссии Дортмунд

Легенда «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс сообщил о том, что принял решение отказаться от капитанской повязки в клубе:

«У меня было время подумать об этом в отпуске, и я решил отказаться от капитанской повязки. Я гордо носил ее в течение пяти лет. Для меня это было большой честью».

Ройс является воспитанником «Боруссии» Дортмунд, капитанскую повязку носит с 2018 года. Ранее он продлил контракт с клубом еще на год, согласившись на снижение зарплаты.