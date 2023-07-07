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  4. Ройс отказался от капитанской повязки в Боруссии Дортмунд
Германия
07 июля 2023, 19:53 |
386
0

Ройс отказался от капитанской повязки в Боруссии Дортмунд

У клуба будет новый капитан

07 июля 2023, 19:53 |
386
0
Ройс отказался от капитанской повязки в Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Легенда «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс сообщил о том, что принял решение отказаться от капитанской повязки в клубе:

«У меня было время подумать об этом в отпуске, и я решил отказаться от капитанской повязки. Я гордо носил ее в течение пяти лет. Для меня это было большой честью».

Ройс является воспитанником «Боруссии» Дортмунд, капитанскую повязку носит с 2018 года. Ранее он продлил контракт с клубом еще на год, согласившись на снижение зарплаты.

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Марко Ройс Боруссия Дортмунд
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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