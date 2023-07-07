Германия07 июля 2023, 19:53 |
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Ройс отказался от капитанской повязки в Боруссии Дортмунд
У клуба будет новый капитан
07 июля 2023, 19:53 |
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Легенда «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс сообщил о том, что принял решение отказаться от капитанской повязки в клубе:
«У меня было время подумать об этом в отпуске, и я решил отказаться от капитанской повязки. Я гордо носил ее в течение пяти лет. Для меня это было большой честью».
Ройс является воспитанником «Боруссии» Дортмунд, капитанскую повязку носит с 2018 года. Ранее он продлил контракт с клубом еще на год, согласившись на снижение зарплаты.
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