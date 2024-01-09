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Италия
09 января 2024, 10:57 | Обновлено 09 января 2024, 11:05
266
0

Под замок. Игроки Наполи получили наказание за провал в матче Серии А

В минувший уик-энд неаполитанцы крупно проиграли «Торино»

09 января 2024, 10:57 | Обновлено 09 января 2024, 11:05
266
0
Под замок. Игроки Наполи получили наказание за провал в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Наполи», имея статус действующих чемпионов Италии, 7 января в 19-м туре Серии А проиграли «Торино» со счетом 0:3.

После этой неудачи команда расположилась в турнирной таблице чемпионата Италии на 9-м месте.

В руководстве клуба в ответ на игру коллектива и ее позицию в таблице сезона приняли решение закрыть команду. Сообщается, что всю эту неделю неаполитанцы будут находиться в стенах отеля Serapide в Неаполе. Там они будут жить и тренироваться.

В таком режиме игроки «Наполи» будут работать до матча с «Салернитаной», который состоится 13 января.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи
Источник La Gazzetta dello Sport
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