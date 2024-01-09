Под замок. Игроки Наполи получили наказание за провал в матче Серии А
В минувший уик-энд неаполитанцы крупно проиграли «Торино»
Футболисты «Наполи», имея статус действующих чемпионов Италии, 7 января в 19-м туре Серии А проиграли «Торино» со счетом 0:3.
После этой неудачи команда расположилась в турнирной таблице чемпионата Италии на 9-м месте.
В руководстве клуба в ответ на игру коллектива и ее позицию в таблице сезона приняли решение закрыть команду. Сообщается, что всю эту неделю неаполитанцы будут находиться в стенах отеля Serapide в Неаполе. Там они будут жить и тренироваться.
В таком режиме игроки «Наполи» будут работать до матча с «Салернитаной», который состоится 13 января.
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