Бавария – о смерти Беккенбауэра: «Мир внезапно стал беднее»

Мюнхенская «Бавария» опубликовала соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра.

«Мир «Баварии» уже не тот, что был раньше – внезапно он стал темнее, тише, беднее.

Немецкие "рекордмейстеры" оплакивают смерть Франца Беккенбауэра – уникального Кайзера, без которого «Бавария» никогда не стала бы тем клубом, каким она есть сегодня.

Беккенбауэр скончался вчера, в воскресенье, в возрасте 78 лет, в окружении своей семьи в Зальцбурге. ФК «Бавария» грустит вместе с его семьей, друзьями и товарищами, прежде всего с женой Гайди и детьми Томасом, Михаэлем, Джоэлем Максимилианом и Франческой Антони», – говорится в заявлении клуба.