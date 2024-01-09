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  4. Бавария – о смерти Беккенбауэра: «Мир внезапно стал беднее»
Германия
09 января 2024, 08:43 |
1393
0

Бавария – о смерти Беккенбауэра: «Мир внезапно стал беднее»

У легендарного Кайзера остались жена и четверо детей

09 января 2024, 08:43 |
1393
0
Бавария – о смерти Беккенбауэра: «Мир внезапно стал беднее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

Мюнхенская «Бавария» опубликовала соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра.

«Мир «Баварии» уже не тот, что был раньше – внезапно он стал темнее, тише, беднее.

Немецкие "рекордмейстеры" оплакивают смерть Франца Беккенбауэра – уникального Кайзера, без которого «Бавария» никогда не стала бы тем клубом, каким она есть сегодня.

Беккенбауэр скончался вчера, в воскресенье, в возрасте 78 лет, в окружении своей семьи в Зальцбурге. ФК «Бавария» грустит вместе с его семьей, друзьями и товарищами, прежде всего с женой Гайди и детьми Томасом, Михаэлем, Джоэлем Максимилианом и Франческой Антони», – говорится в заявлении клуба.

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Франц Беккенбауэр смерть Бавария
Источник ФК Бавария
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