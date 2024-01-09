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Аргентина
09 января 2024, 03:20 | Обновлено 09 января 2024, 03:30
35
0

Фабрицио Романо: Брайтон оформляет трансфер левого защитника Бока Хуниорс

Соглашение будет закрыто на этой неделе

09 января 2024, 03:20 | Обновлено 09 января 2024, 03:30
35
0
Фабрицио Романо: Брайтон оформляет трансфер левого защитника Бока Хуниорс
Твиттер Фабрицио Романо. Валентин Барко

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, английский «Брайтон» находится на финальной стадии трансфера левого защитника аргентинского «Бока Хуниорс» Валентина Барко.

«Брайтон» собирается активировать клаусулу игрока, которая составляет 10 миллионов долларов. Ожидается, что все формальности будут закончены на этой неделе.

19-летний Валентин Барко – воспитанник академии «Бока Хуниорс». Он выступает за взрослую команду клуба с 2021 года. В прошлом году участвовал в молодежном чемпионате мира, где вместе со сборной Аргентины вылетел в 1/8 финала.

Напомним, стало известно, что мюнхенская «Бавария» собирается помешать переходу Раду Дрэгушина в английский «Тоттенхэм».

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Источник: Бавария может перехватить у Тоттенхэма Дрэгушина
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Бока Хуниорс Брайтон Фабрицио Романо трансферы
Источник Фабрицио Романо
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