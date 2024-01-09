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Германия
09 января 2024, 02:30 | Обновлено 09 января 2024, 02:57
105
0

Источник: Бавария может перехватить у Тоттенхэма Дрэгушина

Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг

09 января 2024, 02:30 | Обновлено 09 января 2024, 02:57
105
0
Источник: Бавария может перехватить у Тоттенхэма Дрэгушина
Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин

Как сообщает Флориан Плеттенберг, мюнхенская «Бавария» может сорвать соглашение между итальянским «Дженоа» и английским «Тоттенхэмом» о трансфере центрбека Раду Дрегушина.

Как сообщалось ранее, «Дженоа» хотел за центрбека 26 миллионов фунтов стерлингов и ожидал от лондонцев официального предложения.

«Бавария» предложила за защитника 25 миллионов евро. Сообщается, что борьба за подписание игрока будет идти именно между мюнхенским и лондонским клубами.

21-летний Совет Дрегушин отыграл в этом сезоне 19 матчей в Серии А и 3 – в Кубке Италии, забил два гола.

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Раду Дрэгушин Тоттенхэм Бавария Дженоа трансферы
Источник Twitter
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