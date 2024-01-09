Источник: Бавария может перехватить у Тоттенхэма Дрэгушина
Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг
Как сообщает Флориан Плеттенберг, мюнхенская «Бавария» может сорвать соглашение между итальянским «Дженоа» и английским «Тоттенхэмом» о трансфере центрбека Раду Дрегушина.
Как сообщалось ранее, «Дженоа» хотел за центрбека 26 миллионов фунтов стерлингов и ожидал от лондонцев официального предложения.
«Бавария» предложила за защитника 25 миллионов евро. Сообщается, что борьба за подписание игрока будет идти именно между мюнхенским и лондонским клубами.
21-летний Совет Дрегушин отыграл в этом сезоне 19 матчей в Серии А и 3 – в Кубке Италии, забил два гола.
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