Источник: Бавария может перехватить у Тоттенхэма Дрэгушина

Как сообщает Флориан Плеттенберг, мюнхенская «Бавария» может сорвать соглашение между итальянским «Дженоа» и английским «Тоттенхэмом» о трансфере центрбека Раду Дрегушина.

Как сообщалось ранее, «Дженоа» хотел за центрбека 26 миллионов фунтов стерлингов и ожидал от лондонцев официального предложения.

«Бавария» предложила за защитника 25 миллионов евро. Сообщается, что борьба за подписание игрока будет идти именно между мюнхенским и лондонским клубами.

21-летний Совет Дрегушин отыграл в этом сезоне 19 матчей в Серии А и 3 – в Кубке Италии, забил два гола.