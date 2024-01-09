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09 января 2024, 01:45 | Обновлено 09 января 2024, 02:11
81
0

Товарищеские матчи. Сенегал дожал Нигер, в матче сыграл игрок из УПЛ

Состоялся ряд товарищеских поединков

09 января 2024, 01:45 | Обновлено 09 января 2024, 02:11
81
0
Товарищеские матчи. Сенегал дожал Нигер, в матче сыграл игрок из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились товарищеские поединки, в которых играли команды из Африки и Азии. Среди других стоит отметить поединок Сенегала и Нигера, закончившийся победой хозяев со счетом 1:0, а победный гол был забит на 90+9 минуте.

В стартовом составе Нигера вышел Наджееб Якубу, защищающий цвета полтавской «Ворсклы» в Украинской Премьер-лиге, но из-за травмы он отыграл только 15 минут.

Товарищеские матчи

Нигерия – Гвинея – 0:2

Голы: Камара, 15, Конте, 65

Ботсвана – Мозамбик – 1:1

Голы: Сеаканьенг, 39 – Амаде, 90+5

Сирия – Малайзия – 2:2

Голы: Саббаг, 70, Эсар, 74 – Айман, 39, Паулу Жозе, 78

Сенегал – Нигер – 1:0

Гол: Менди, 90+9

Гана – Намибия – 0:0

Напомним, ранее состоялись еще два товарищеских поединка, в одном из которых Салах не забил пенальти.

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Источник Sport.ua
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