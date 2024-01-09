Товарищеские матчи. Сенегал дожал Нигер, в матче сыграл игрок из УПЛ
Состоялся ряд товарищеских поединков
Закончились товарищеские поединки, в которых играли команды из Африки и Азии. Среди других стоит отметить поединок Сенегала и Нигера, закончившийся победой хозяев со счетом 1:0, а победный гол был забит на 90+9 минуте.
В стартовом составе Нигера вышел Наджееб Якубу, защищающий цвета полтавской «Ворсклы» в Украинской Премьер-лиге, но из-за травмы он отыграл только 15 минут.
Товарищеские матчи
Нигерия – Гвинея – 0:2
Голы: Камара, 15, Конте, 65
Ботсвана – Мозамбик – 1:1
Голы: Сеаканьенг, 39 – Амаде, 90+5
Сирия – Малайзия – 2:2
Голы: Саббаг, 70, Эсар, 74 – Айман, 39, Паулу Жозе, 78
Сенегал – Нигер – 1:0
Гол: Менди, 90+9
Гана – Намибия – 0:0
Напомним, ранее состоялись еще два товарищеских поединка, в одном из которых Салах не забил пенальти.
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